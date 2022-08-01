На Николаевщине возник сильный пожар в Андреевском урочище

На территории Андреевского урочища в Николаевском районе 25 августа возник пожар.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Сообщение о верховном пожаре поступило на спецлинию 101 25 августа в 12:50.

Точная причина пожара еще устанавливается, но в ГУ ГСЧС отмечают, что это произошло не из-за обстрелов.

Пожар ликвидируют семь единиц техники и 32 сотрудника ГУ ГСЧС. Также на место прибывают лесники и трактор с плугом.

Отметим, что урочище имеет статус заповедного для сохранения искусственно созданного лесного массива на правобережной террасе Южного Буга. В древостое преобладает сосна. Состоит в ведении ГП «Николаевское лесное хозяйство».