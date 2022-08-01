Впервые в истории: Обстрелы российских оккупантов привели к тому, что Запорожская АЭС отключила все энергоблоки от сети

Действия российских оккупантов повлекли за собой полное отключение Запорожской АЭС от энергосети – первое в истории станции.

Об этом сообщили в «Энергоатоме».

25 августа из-за пожаров на золоотвалах Запорожской ТЭС, расположенной рядом с Запорожской АЭС, дважды отключалась последняя (четвертая) линия связи ЗАЭС с энергосистемой Украины – «Днепровская». Три других линии связи ранее были повреждены во время российских обстрелов. В результате два работающих энергоблока станции отключились от сети. Напомним, что пожары на золоотвалах Запорожской ТЭС были вызваны обстрелами со стороны оккупантов.

Собственные потребности АЭС в электропитании обеспечиваются с энергосистемы Украины через линию связи ЗАЭС – Запорожская ТЭС. Замечаний к работе автоматики и систем безопасности пока нет. Ведутся пусковые операции по подключению одного из энергоблоков к сети.