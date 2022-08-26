Гауляйтера Снигиревки ждут на допрос в СБУ

Юрий Барбашов «Главу» оккупационной администрации в Снигиревке Юрия Барбашова вызвали на допрос в СБУ.

Об этом свидетельствуют соответствующие повестки от следователя.

Барбашова вызывают на допрос в УСБУ в Николаевской области на 10:00 26, 27 и 28 августа.

Он вызывается в статусе подозреваемого в уголовном производстве, начатом в этом году.

Если он проигнорирует вызовы, то к нему могут применять другие меры: штраф, привод, а также проводить заочно судебное рассмотрение дела с вынесением приговора.

Стоит отметить, что согласно базе МВД, Барабашов был объявлен в розыск еще в 2015 году. Тогда он ему инкриминировали часть 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса Украины («Создание террористической группы или террористической организации»).

Как известно, в качестве «главы» оккупационной администрации в Снигиревке Барбашов засветился на пропагандистских ресурсах в средине августа.

Напомним, что Юрий Барбашов ранее жил в Николаеве и работал на местных телеканалах. В 2014 году он поддерживал сепаратистов и был активным участником «антимайдана» в Николаеве.

Барбашова не раз замечали на «собраниях», которые возглавлял сепаратист, экс-нардеп от «партии регионов» Олег Царев. В частности, Барбашов ездил на эти мероприятия в оккупированный Донецк.

Позже николаевский сепаратист Юрий Барбашов сбежал к боевикам в Луганск, став «ополченцем» местной «народной республики».

Стоит отметить, что что Барбашов числился в картотеках николаевской милиции как наркоман – его поймали в 2011 году на хранении конопли, но боевик «лнр» за этот проступок отделался всего лишь штрафом.