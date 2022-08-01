Использовал тактику выжженной земли: Секретарю совбеза Чечни сообщили о подозрении за оккупацию Луганщины

СБУ сообщила о подозрении секретарю совета безопасности Чеченской республики Апти Алаудинову, командовавшему «кадыровцами» во время захвата Луганщины.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Задокументировано, что в марте-апреле 2022 года Алаудинов принимал непосредственное участие в вооруженной агрессии рф и захвате территорий Украины.

Он лично находился в зоне боевых действий на территории городов Рубежное, Кременная, Северодонецк и отдавал приказы военнослужащим отряда «ахмат».

В результате, эти населенные пункты Луганщины были оккупированы врагом по принципу «выжженной земли»: полностью разрушена инфраструктура; тысячи погибших и пострадавших мирных жителей; десятки тысяч человек остались без домов.

Кремль оценил «заслуги» чеченского командира, присвоив ему звезду «героя россии», а фейковое правительство так называемой «лнр» «удостоило» его звание «героя лнр».

Кадыров отметил соратника продвижением по службе, поручив ему одну из важнейших должностей – секретаря совбеза Чеченской республики.

Следователи СБУ объявили Алаудинову о подозрении по части 2 статьи 110 Уголовного кодекса Украины («Совершение умышленных действий, направленных на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц»). Его местонахождение устанавливается.

Продолжаются следственные действия по установлению других преступлений, совершенных фигурантом во время ведения боевых действий против Украины.

Досудебное расследование проводит Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Луганской областной прокуратуры.

Напомним, как сотрудники СБУ идентифицировали друга Кадырова, который пытал подростка во время оккупации Киевщины.