Лондон больше не будет безопасной гаванью для российских олигархов, – посол Великобритании

Великобритания последовательно вводит санкции против российских олигархов. Лондон больше не будет для них безопасной гаванью.

Об этом в интервью РБК-Украина сказала посол Соединенного Королевства в Украине Мелинда Симмонс.

Как отметила посол, санкции против российских олигархов – это сфера, в которой оба кандидата на пост премьер-министра, Лиз Трасс и Риши Сунак высказались очень решительно.

- И, конечно, Риши Сунак руководил как министр финансов, как наш канцлер по режиму санкций. Сама Лиз Трас несколько раз заявляла, что нам нужно удвоить санкции против поддерживающих путина, чьи деньги, богатства и активы в Великобритании. Но она также сказала, что в предыдущие годы мы, вероятно, это делали медленно. Итак, если хотите, у нас было свое собственное догон, и мы догнали, - сказала она.

Активы 1100 подсанкционных лиц подлежат замораживанию активов и им запрещено путешествовать. А еще есть компании, на которые распространяется транспортный запрет. Российские самолеты не могут приземляться в Великобритании, русские корабли не могут причаливать к британским портам.