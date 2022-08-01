В Херсонской области российские оккупанты убили супругов-фермеров

В погребе собственного дома во временно оккупированном поселке Архангельское в Херсонской области нашли убитыми супруги Валентина и Ларисы Павленко.

Об этом сообщает «Центр журналистских расследований».

В последний раз их видели живыми около 20.00 23 августа. Через час соседи услышали во дворе Павленко какой-то гомон, который вскоре умолк.

– Никаких выстрелов мы не слышали. Что там происходило – мы не знаем. Лариса и Валентин никогда не выходили со двора в комендантский час, поэтому мы особо не обратили внимания на этот говор. Когда утром 24 августа мы не увидели их на своем дворе, то начали волноваться. Зашли в дом – нигде их не было. А когда заглянули в их погреб, то увидели там тело Валентина. Мы его решили не трогать, а сплотить людей, чтобы организовать его похороны. Ларисы нигде не было. Лишь после того, как мы спустились в подвал, чтобы вытащить тело Валентина, мы увидели, что он обнимает накрытую одеялом мертвую жену. По-видимому, он прикрыл ее своим телом, когда их расстреливали. У мужчины была прострелена голова, – рассказали свидетели этой трагедии.

Люди предполагают, что преступники могли использовать оружие с глушителем, поскольку звуки выстрелов они не слышали.

По их словам, супруги Павленко занимались мелким фермерством и к ним по меньшей мере трижды домой ворвались российские военные. Им обоим предлагать уехать на подконтрольную украинскую территорию, но они не захотели бросать свое хозяйство. Соседям они говорили, что от обстрелов смогут спастись в погребе под своим домом.