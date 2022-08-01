«россия поставила Украину и всю Европу в шаге от катастрофы»: Зеленский об отключении Запорожской АЭС

Запорожскую АЭС спасла автоматика и украинский персонал от катастрофы.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, что обстрелы российских оккупантов привели к тому, что Запорожская АЭС отключила все энергоблоки от сети.

– Сегодня впервые в истории остановилась Запорожская атомная станция. Сработала аварийная защита энергоблоков – после того, как в результате российских обстрелов была повреждена последняя рабочая линия отдачи мощности станции в энергосистему Украины. Сразу сработали дизель-генераторы, чтобы дать энергию самой станции, поддержать ее после остановки. Мир должен понимать, какая это угроза: если бы дизель-генераторы не включились, если бы после блекаута не сработали автоматика и наш персонал станции, мы уже сейчас были бы вынуждены преодолевать последствия радиационной аварии. россия поставила Украину и всех европейцев в шаге от радиационной катастрофы.