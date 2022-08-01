«Этот «Титаник» пришел к своему айсбергу 24 февраля»: Зеленский прогнозирует катастрофу россии

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что россия не достигнет своих целей, но еще нужно время, чтобы российские планы сломались.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

– Будем давить на террористов на всех фронтах – на передовой, на политическом фронте, в экономических вопросах, в информационной сфере.

– За каждый обстрел будет ответ оккупантам. За Орехов – будет. За Чаплино – будет. За Шепетовку – будет, за Миргород, Харьков, Мариуполь, города Донбасса, всех остальных, по ком бьют российские военные, – будет им ответ.