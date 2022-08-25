ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Пентагон назначит генерала, ответственного за помощь Украине

Уже 183-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта, длина которой составляет 2450 километров.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 25 августа, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 26 августа.

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00:30 Пентагон присвоит «операции» в Украине название и назначит ей командующего генерала.

Об этом пишет The Wall Street Journal, сообщает УНИАН.

Все усилия США в сфере военной помощи Украине объединят в единую миссию и назначат ответственного, который возглавит американскую программу по обучению украинских военных и оказанию помощи ВСУ.

00:16 Опубликовано видео подрыва российского танка.

00:12 Кипр заключил важное соглашение с Израилем, которое позволит ему купить систему противовоздушной обороны «Железный купол». И благодаря этому у США появятся уникальная возможность убедить Никосию передать свои старые российские установки ПВО Украине.

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на Forbes.

Сейчас структура ПВО Кипра состоит из систем «Тор» малой дальности и «Бук» средней дальности действия, а также из французских ракет малой дальности Mistral.

