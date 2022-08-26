В Луганской области оккупанты откладывают «референдум» из-за страха перед партизанами, - Гайдай

В Луганской области псевдореферендума на оккупированных территориях в ближайшее время не будет из-за активности украинских партизан.

Об этом заявил начальник Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Несмотря на все потуги оккупантов в краткосрочной перспективе провести «выборы без выбора» в Луганской области, в ближайшее время этого феерического беззакония не произойдет.

Причина – отличная работа украинских партизан. В последнее время значительно активизировалось украинское подполье, благодаря которому ВСУ точно уничтожают российские склады и базы орков. Поэтому у оккупантов даже нет вариантов где хранить бюллетени, чтобы они не превратились в пепел.

Кроме того, временно оккупированные территории усеяны проукраинскими открытками с «приветами». оккупанты живут в ужасе, что скоро за ними придут.

В «администрации главы т.н. лэнэрэ» проходят постоянные совещания с участием россиян, которые истерически требуют от своих приспешников навести порядок в «республике». Однако все поисковые меры псевдоправохранителей по выявлению смельчаков, под носом орков напоминающих о том, что Луганщина - это Украина и против оккупации, не увенчались успехом.

Поэтому, оккупационные власти вынуждены отсрочить проведение «референдума» на неопределенный срок из-за нестабильной ситуации безопасности», – написал Гайдай в соцсети.