Наступление российских войск в Украине остановилось из-за собственных неумелых действий и ожесточенного опора Вооруженных сил Украины. Заявления российских официальных лиц по этому поводу не соответствуют действительности.

Об этом говорится в сводке британской разведке на странице Министерства обороны Великобритании в Twitter.

24 августа министр обороны рф сергей шойгу сообщил Шанхайской организации сотрудничества, что рф «намеренно замедляет темпы своей военной кампании» в Украине, руководствуясь необходимостью сократить потери среди гражданского населения.

«Почти наверняка это преднамеренная дезинформация. Наступление россии застопорилось из-за плохих военных действий россии и ожесточенного сопротивления Украины», - отметили в Минобороны Британии.

По данным британской разведки, по приказу шойгу силы, действующие в Украине, неоднократно нарушали запланированные оперативные сроки. Весьма вероятно, что шойгу и путин уволили как минимум шестерых генералов за то, что они недостаточно быстро продвигались вперед.

В день выступления шойгу российская баллистическая ракета малой дальности СС-26 «Искандер» поразила поезд в городе Чаплино, в результате чего, погибли по меньшей мере двое детей.