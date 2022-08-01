Лейтенанту ВС рф, застрелившего в спину мирных жителей на Киевщине, сообщили о подозрении - ему грозит от 10 лет тюрьмы

Полиция идентифицировала одного из российских оккупантов, который в марте убил выстрелом в спину двух безоружных гражданских во время отступления после столкновений на окраине Киева. Ему сообщили о подозрении.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

Известно, что в 19 марта к территории предприятия возле села Мрия подъехал автомобиль с буквой «V» и надписью «Танковый спецназ RUS», в которой находились 5 военнослужащих рф. Они разбили окно в веломагазине и вошли в помещение.

После этого к вооруженным оккупантам подошли владелец и охранник предприятия, увидевших их через камеры видеонаблюдения.

Захватчики, убедившись в том, что эти люди не представляют для них никакой угрозы, позволили им уйти. Однако, как только они отошли на несколько метров, подозреваемый вместе с другим военнослужащим открыли огонь из автоматического оружия в спину мирных жителей. От полученных по меньшей мере 12 огнестрельных ранений мужчины скончались.

После этого оккупанты проникли в помещения, расположенные на территории предприятия, и похитили материальные ценности. Они сложили награбленное в автомобиль и покинули его территорию.

Правоохранители установили личность одного из оккупантов, подозреваемого в расстреле мирных жителей. Им оказался житель Республики Бурятия, 1995 года рождения, старший лейтенант 5-й отдельной гвардейской танковой бригады 36 общевойсковой армии восточного военного округа из россии. Ему сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (части 2 статьи 438 Уголовного Кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение. Личности других, причастных к приступлению, устанавливается.

Напомним, что ранее, указанное преступление военнослужащих страны-агрессора зафиксировано камерами видеонаблюдения предприятия.