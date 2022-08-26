Премьер-министр Шмыгаль вручил награды украинским полицейским, спасателям и пограничникам

В пятницу, 26 августа, Премьер министр Украины Денис Шмыгаль вруxил наград и значи отличия работникам МВД, Национальной полиции, Национальной гвардии, ГСЧС, Государственной миграционной службы и Госпогранслужбы, отличившимся героическими действиями на службе во время полномасштабной войны с россией.

Об этом Шмыгаль написал в своем Telegram.

Премьер-министр поблагодарил украинских защитников за их службу в сложные для Украины времена.

«С первого дня, с первой минуты, вы защищаете Украину и каждого украинца. Спасаете людей, несете надежду тем, кто к вам обращается. Во время войны первыми взяли на себя удар. Первыми пришли на помощь. Спасибо вам за вашу работу и подвиги», - написал он.

Напомним, как семье николаевского летчика Матуляка вручили «Золотую звезду» – посмертную награду Героя.