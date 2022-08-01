Агент российских спецслужб, охотившийся на Николаевщине за HIMARS, также получил задание шпионить за Кимом

Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что вражеский агент, охотившийся за HIMARS, также по задаче российских спецслужб следил и за ним.

Об этом он сказал в эфире "Апостроф TV".

Как известно, ранее СБУ задержала 50-летнего жителя Николаевского района, охотившегося на HIMARS.

– Я вам так скажу, что он давал данные и по мне. Я к нему заеду в гости, посмотрю ему в глаза, – сказал Ким.

В Центральном райсуде Николаева также сообщили, что подельник оккупантов следил за местонахождением руководства Николаевской области, пытался найти их точные координаты и передавал указанную информацию российским спецслужбам.

В судебном заседании, где ему избирали меру пресечения, подозреваемый признавал свою вину.

Следственный судья Дмитрий Тишко арестовал его. Также ему назначили залог в размере 2,481 миллиона гривен.

По информации «Преступности.НЕТ», подозреваемого зовут Владимир Котенко.