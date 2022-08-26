Рамзану Кадырову и двум его приближенным сообщили о подозрении в военных преступлениях

Рамзан Кадыров СБУ собрала безоговорочные доказательства военных преступлений со стороны Главы чеченской республики рф Рамзана Кадырова, заместителя начальника управления федеральной службы войск нацгвардии рф по чеченской республике Даниила Мартынова, а также командира тактической группы 249 отдельного моторизованного батальона «Юг» 46 отдельной бригады оперативного назначения северо-кавказского округа войск национальной гвардии рф Хусейна Межидова.

Об этом сообщает СБУ.

Задокументировано, что в феврале-марте 2022 Кадыров лично руководил разработкой и планированием отдельных военных операций этих подразделений, отдавал приказы, заслушивал отчеты и доклады их руководителей.

Даниил Мартынов в прошлом был спецназовцем ФСБ. А сейчас отвечает за подготовку личной охраны Кадырова после того, как тот отказался от охраны ФСБ.

Установлено, что 5 марта Мартынов лично руководил увлечением Бородянского психоневрологического интерната с гериатрическим отделением. По его приказам:

- были взяты в заложники почти 500 человек (пациенты диспансера, персонал и местные жители), среди которых – более сотни лежачих больных;

- подходы к зданию были заминированы, а сам интернат превращен в огневую позицию оккупантов.

По приказу еще одного приближенного к председателю Чечни Хусейна Межидова в период с 25 февраля по 13 марта произошел незаконный захват в заложники и содержание подвалов многоэтажек почти двух сотен жителей Гостомеля.

Среди пострадавших – женщины, пожилые люди и несовершеннолетние дети. Тех из пленных, кто, не выдержав нечеловеческих условий содержания (сырость, холод, нехватка воды, еды и медикаментов), умирал, «хоронили» здесь же, вблизи дома.

Оба «военных чиновника» обвиняются в:

- содержании гражданских;

- нарушении правил обращения с гражданским населением;

- использование их в качестве «живого щита».

Хусейн Межидов – еще и в ограблении гражданских лиц и объектов.

Даниил Мартынов Хусейн Межидов

Следователи СБУ объявили Кадырову о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

- части 2 статьи 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны);

- части 3 статьи 110 (совершение умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, приведших к гибели людей и других тяжких последствий);

- части 3 м 436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, начатой ​​в 2014 году, оправдание, признание правомерной временной оккупации части территории Украины, а также глорификация лиц, совершавших вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, начатую в 2014 году).

Даниил Мартынов и Хусейн Межидов обвиняются по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением).

Продолжается следствие по установлению других преступлений, совершенных фигурантами во время ведения боевых действий против Украины.

Напомним, что как в марте журналисты выяснили, что кадыров соврал о своем приезде в Украину. Сейчас же кадыров боится восстания и попросил у путина ПВО для своего села.