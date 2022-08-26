В Бердянске взорвали автомобиль с одним из руководителей оккупационной полиции

В Бердянске взорвали автомобиль, в котором находился Александр Колесников, заместитель председателя ГАИ оккупационной полиции.

Об этом сообщает РИА "Мелитополь".

Около 14:30 прогремел взрыв, на место отправились кареты скорой помощи в сопровождении «полиции». По словам жителей временно оккупированного города, взрыв произошел на переулке Матросова. От взрыва вылетели окна, но автомобиль не загорелся. Колесникова доставили в городскую клиническую больницу с осколочными ранениями.

Достоверно, что покушение на коллаборанта – это операция украинских спецслужб и партизан Бердянска.