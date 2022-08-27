Каждый четвертый российский снаряд не разрывается, трогать их запрещено, - взрывотехник о разминировании Николаевщины

Территория Николаевщины местами фактически засеяна не сработавшими кассетными боеприпасами. Это заминированная территория, очень опасная даже для специалистов.

Об этом рассказал полицейский взрывотехник Владимир Перепелица, пишет пресс-служба МВД.

Полицейский зачищает территорию, обстреливаемую российской армией, от неразорванных боеприпасов и других опасных предметов. После службы в АТО Владимир работал в Херсонской полиции, а теперь занимается разминированием Николаевщины. Очень часто на местах после обстрелов остаются неразорвавшиеся кассетные боеприпасы.

- По нашим наблюдениям, где-то 25% из того, чем российские войска стреляют по Николаеву и области, не срабатывает, по крайней мере, в штатном режиме. Поэтому одной из наших основных задач является обезвреживание этих устройств, прежде чем могут пострадать люди. Сейчас мы работаем вместе с военными саперами, мы работаем на одном фронте с главной целью – сохранить жизнь и здоровье людей. Это основное, – отмечает Владимир.

Полицейский призывает ни в коем случае не трогать подозрительные предметы, даже не подходить, потому что у некоторых из них есть механизм самоликвидации, который может сработать в любой момент.