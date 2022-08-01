Украина потеряла корабли «Славянск» и «Геническ», но отомстила за них рф

Военно-морские силы Украины потеряли в войне против россии патрульный катер «Славянск» и рейдовый тральщик «Геническ».

Об этом говорится в сообщении Офиса Президента о награждении ВСУ в честь Дня Независимости.

В ОП сообщили, что Владимир Зеленский лично вручил награду "Крест боевых заслуг" командиру морского водолазного судна "Нетешин" Николаю Соколовскому. Штаб-старшина Соколовский принимал участие в поиске погибших из экипажей катера «Славянск» и тральщика «Геническ».

Глава фонда «Вернись живым» Тарас Чмут подтвердил в Twitter, что оккупанты обстреляли крылатыми ракетами из самолетов из Новофедоровки катер «Славянск» и тральщик «Геническ» во время выполнения боевых задач. По его словам, ВСУ уже отомстили за эти корабли. Напомним, что ранее ВСУ нанесли удар по аэродрому оккупантов в Новофедоровке.

Мэр Южного Вадим Новацкий заявлял, что 3 марта патрульный катер "Славянск" затонул в результате обстрела россиян, пишет "Лига.net".

Патрульный катер Славянск типа Island – класс быстроходных патрульных катеров для береговой охраны США, предназначенных для патрулирования и поисково-спасательных операций в прибрежных водах. США передали его Украине в сентябре 2019 года.

Рейдовый тральщик «Геническ» – корабль противоминной обороны прибрежного плавания ВМС Украины. Известен, что его командир и весь экипаж отказались перейти на сторону захватчиков во время оккупации полуострова Крым россией.