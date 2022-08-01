В институте СБУ поймали предателя

Временно исполняющему обязанности начальника Института подготовки юридических кадров для Службы безопасности Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого сообщили о подозрении в государственной измене.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

В настоящее время задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

По данным следствия, подозреваемый в течение февраля-марта 2022 года склонял военнослужащих не сопротивляться вооруженным силам государства-агрессора и перейти на сторону врага, уточнили в Офисе Генпрокурора.

В рамках уголовного производства по части 1 статьи 111 (Государственная измена) продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлениям.

Мероприятия по разоблачению проводились сотрудниками Главного управления внутренней безопасности и следователями СБУ при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Напомним, как в рядах СБУ в Харьковской области обнаружили агента российских спецслужб.