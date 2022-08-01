В «Николаевоблтеплоэнерго» сообщили об изменении реквизитов для населения

В Николаевоблтеплоэнерго сообщили, что для потребителей группы Население изменили реквизиты для оплаты услуг.

Об этом сообщается на Facebook-странице предприятия.

Начиная с 1 сентября 2022 года все платежи в пользу ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» потребители группы «Население» должны перечислять в полном объеме согласно следующим платежным реквизитам:

ОАО «Банк Восток» Код по ЕГРПОУ 31319242 МФО 307123 п/с № UA 6930 7123 0000 0260 0002 0787 452

Оплатить полученные услуги можно в отделении любого банка или терминали, а также с помощью онлайн-сервисов (через личные кабинеты, мобильные приложения, платежные системы: Приват24, Сбер 24/7 и др.). Предварительные оплаты до 1 сентября 2022 автоматически зачисляются на лицевой счет потребителя. В платежных системах реквизиты актуализируются автоматически.