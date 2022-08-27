Российские спецслужбы могли шпионить за украинскими военными, которые проходили обучение в Германии

Военная контрразведка Германии считает, что российские спецслужбы могли получить доступ к телефонам бойцов ВСУ рядом с тренировочными базами.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Spiegel.

По данным журналистов, агенты России активизировались после объявления Германией о поставках военной помощи Украине. Тогда украинские военные отправились на тренировочные базы в Германию. Рядом с ними военная контрразведка Германии заметила минидроны и подозрительные автомобили.

Немецкие спецслужбы проявили подозрительную активность у военных объектов в Графенвере и Идар-Оберштайне. Там инструкторы из Соединенных Штатов и ФРГ обучали украинских военных.

Источники журналистов предположили, что российские шпионы могли следить за мобильными телефонами военных ВСУ. Также в небе над тренировочными базами были замечены минидроны, однако они быстро исчезли.