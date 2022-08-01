Подготовка россии к проведению псевдо-референдумов на оккупированных территориях Украины почти завершена, - ГУР

Процесс подготовки к проведению так называемых референдумов почти завершен. Их планируют провести в «Д/ЛНР», Херсонской и части Запорожской области.

Об этом сообщил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.

Отмечается, что проведение «референдумов» будет зависеть от ситуации на фронте и того, сможет ли враг сломить сопротивление украинцев.

«Если говорить о «референдумах», они могут состояться на разных территориях. Во-первых, это так называемые ЛНР и ДНР. Там Россия уже определила их статус, признав эти незаконные образования. Сейчас речь, прежде всего, о временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей», – отметил Вадим Скибицкий.

По его словам, время проведения псевдо-референдумов могут быть разными.

«Например, 11 сентября, когда у них единственный день голосования в российской федерации. Это могут быть и другие варианты. Но военная разведка Украины сейчас четко отслеживает все происходящие там процессы. На сегодняшний день мы можем с уверенностью сказать, что созданы соответствующие избирательные штабы, оперативные штабы, составлены списки избирателей, созданы избирательные комиссии. То есть, все процессы, которые касаются подготовки к «референдуму», почти завершены», – рассказал представитель военной разведки Украины.

Представитель ГУР МО Украины отметил, что на временно оккупированные территории постоянно приезжают российские политики, чиновники, так называемые волонтеры, отвечающие именно за подготовку процесса голосования.

Ранее сообщалось, что в Херсоне оккупанты требуют от медиков подписывать документы о согласии получать зарплату в рублях.