Иран передал россии беспилотники и поможет обойти санкции, - СМИ

Иран предоставил России свои беспилотники, а также предложил пути для обхода санкций.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на The Washington Post.

Журналист издания Дэвид Игнатиус считает, что союз Тегерана и Москвы может быть опасным для Украины, поскольку Иран стал одной из немногих стран, которые предложили России помощь.

По данным западной разведки, Иран начал доставлять россии сотни беспилотников-камикадзе. Скорее всего, это аппараты из серии «Шахид». Такие беспилотники Иран применял в Сирии и Ираке. Россия, якобы, уже начала использовать иранские беспилотники в войне против Украины.

Кроме того, представители американской разведки утверждают, что Иран также предложил России свои финансовые системы для обхода западных санкций. Тегеран, годами находившийся под санкциями, готов поделиться своей сетью из фиктивных компаний и других институтов. Кроме того, оказывать поддержку России будет еще легче, когда с Тегерана снимут ограничения после возобновления действия соглашения об иранской ядерной программе от 2015 года.