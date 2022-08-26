СБУ разоблачила фсбшника, который завербовал сотрудников спецслужбы в Херсоне

Служба безопасности сообщила о подозрении кадровому сотруднику 5-й службы фсб рф Виталию Королю, который до войны создал на Херсонщине разветвленную агентурную сеть из местных правоохранителей для сбора разведданных.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

В июле 2021 года сотрудники СБУ разоблачили эту сеть и задержали ее участников. В их числе был и действующий работник областного управления спецслужбы.

«Во время длительного досудебного расследования были идентифицированы и задокументированы преступления московского «куратора» этой агентурной группы. Ведь она собирала тайную информацию о мобилизационном развертывании украинских спецподразделений и алгоритмах их контрдиверсионных действий, в частности на территории Херсонского морского порта, результатах тактико-специальных и командно-штабных учений в регионе. Также сеть «отчитывалась» по общественно-политической обстановке в причерноморских районах Украины. Собранные сведения с грифами секретности «Тайно» и «Совершенно секретно» передавали своему куратору в РФ через заранее оговоренный электронный канал зашифрованной связи. По оперативным данным, разоблаченный сотрудник фсб сейчас участвует в полномасштабной агрессии против нашего государства», – говорится в сообщении.

Продолжаются комплексные меры по установлению его местонахождение и привлечению к ответственности за преступления против Украины.

Отметим, что согласно тексту подозрения, сотрудник ФСБ завербовал бывшего и действующего сотрудников УСБУ в Херсонской области – Андрея Гутора и заместителя начальника информационно-технического отдела УСБУ в Херсонской области Алексея Сидоровича.

Следственно-оперативные действия проводились сотрудниками Главного следственного управления и Департамента контрразведки СБУ при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Напомним, как временно исполняющему обязанности начальника Института подготовки юридических кадров для Службы безопасности Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого сообщили о подозрении в государственной измене