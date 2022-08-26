Бывшая глава львовской ОПЗЖ семь лет работала на россию – открыто уголовное дело о госизмене

В госизмене подозревают бывшую главу Львовской областной организации запрещенной ОПЗЖ.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

Подозреваемая руководила Львовским союзом пророссийских общественных организаций. По указаниям спецслужб страны-агрессора она организовывала и лично участвовала в проплаченных массовых мероприятиях, где распространялись ложные данные для дестабилизации общественно-политических настроений на Львовщине и смены действующей власти в стране. Подозреваемая организовывала научно-практические конференции, семинары и уличные акции с требованиями предоставления особого экономического, культурного статуса Галиции и ее отсоединение в отдельную автономию.

«Во исполнение заказов страны-агрессора, за финансовое вознаграждение с мая 2015 по август 2022 года, используя возможности общественных организаций, а также личных контактов в ветеранских организациях, она осуществляла подрывную деятельность против Украины», - говорится в сообщении.

Для прикрытия собственной подрывной деятельности, а также распространения дезинформации в интересах агрессора подозреваемая использовала журналистские удостоверения.

По данным львовских медиа Zaxid.net и Tvoemisto.tv, речь идет об Инне Иваночко. Именно она в последние годы возглавляла областную ячейку ОПЗЖ и руководила общественным движением Медведчука во Львовской области. Во время Революции Достоинства она поддерживала «антимайдан», также известную своими пророссийскими взглядами и выступлениями в российских СМИ, организовывала мероприятия с советской символикой и судилась против решения горсовета о демонтаже Монумента славы во Львове.