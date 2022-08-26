СБУ не рекомендует паломникам-хасидам посещать Украину из-за угрозы российских терактов

СБУ и Национальная полиция рекомендуют паломникам-хасидам воздержаться в этом году от визита в Украину на празднование Рош-ха-Шана.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Такое решение принято совместно с правоохранительными структурами Израиля и другими ответственными органами украинской власти. Это связано с высокой вероятностью ракетных обстрелов и действий российской стороны, направленных на дестабилизацию межнациональных отношений и нанесение ущерба международному имиджу Украины.