СБУ не рекомендует паломникам-хасидам посещать Украину из-за угрозы российских терактов

СБУ и Национальная полиция рекомендуют паломникам-хасидам воздержаться в этом году от визита в Украину на празднование Рош-ха-Шана.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
Такое решение принято совместно с правоохранительными структурами Израиля и другими ответственными органами украинской власти. Это связано с высокой вероятностью ракетных обстрелов и действий российской стороны, направленных на дестабилизацию межнациональных отношений и нанесение ущерба международному имиджу Украины.
«Правоохранители тщательно проверяют имеющуюся информацию, которая касается возможных угроз для пребывания паломников в нашем государстве для своевременного комплексного реагирования. Особое внимание сосредоточено на антитеррористической защищенности объектов паломничества и маршрутов передвижения верующих. Для этого на постоянной основе проводятся контрдиверсионные и антитеррористические мероприятия. В то же время, несмотря на все меры безопасности, россия может использовать приезд и массовое скопление паломников для провокаций», - отметили в СБУ.