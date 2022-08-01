В оккупированном Старобельске подорвали автомобиль с коллаборантом – начальником «МРЭО»

Опубликовано видео момента подрыва машины коллаборанта Аскяра Лайшева в захваченном Старобельске в Луганской области.

Об этом сообщает НВ.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай 12 августа сообщил, что в Старобельске взорвали автомобиль с местным коллаборантом и «начальником МРЭО» Аскяром Лайшевым, он попал в больницу.

Лайшев до начала полномасштабного вторжения россии был начальником Марковской налоговой инспекции в Луганской области. Появлялась информация, что он погиб в результате взрыва.

В 2014 году Лайшева обвиняли в том, что он, будучи начальником милиции Старобельска, покрывал местных сепаратистов.