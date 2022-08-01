«У оккупантов нет шансов уберечься»: Зеленский об ударах ВСУ на юге Украины

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил важность ударов ВСУ по логистическим путям и инфраструктуре оккупантов.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

- Ситуация на передовой остается без существенных изменений в эти дни. Наши воины делают все возможное, чтобы снизить огневой и логистический потенциал оккупантов. Думаю, вы все видите соответствующие новости – об уничтожении баз оккупантов, их складов, тех переправ через реки, которыми они пользуются.

- И чем успешнее мы будем в этом – наша разведка, наша армия, Служба безопасности Украины – тем быстрее сможем изменить фронтовую ситуацию в нашу пользу. Вооруженные Силы Украины, весь наш народ каждый день доказывают российским оккупантам, что у них нет и не будет шансов уберечься на украинской земле. Придет день, когда оккупанты это признают. Или их просто не останется, – сказал Зеленский.