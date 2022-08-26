ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Залужный обговорил ситуацию на фронте с американским командующим Марком Милли

Уже 184-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта, длина которой составляет 2450 километров.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 26 августа, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 27 августа.

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00:34 Глава Генштаба ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

«Получил заверения генерала Милли в непоколебимой помощи лично Президента Джо Байдена, обеих палат парламента и американского народа в целом. Поблагодарил за очередной пакет помощи от США и последовательную поддержку нашей борьбы за независимость. Проинформировал об оперативной обстановке по всей линии фронта. Заметил, что противник распространяет дезинформацию о ситуации на Запорожской АЭС, обвиняя в ее обстрелах украинских военных», - сообщил Залужный.

00:18 Гражданин США погиб в ходе боевых действий в Украине.

Как пишет «УНИАН», об этом сообщил журнал Newsweek со ссылкой на Госдепартамент США.

В американском дипведомстве не стали уточнять обстоятельства гибели и имя гражданина США, а также где и когда он погиб, «из уважения к частной жизни».

Всего, как отмечает Newsweek, за время войны в Украине погибло «около полудюжины» американских граждан, участвовавших в боевых действиях на стороне Киева.

00:15 ВСУ подбили российскую бронетехнику.