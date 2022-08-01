Война в Николаевской области: Оккупанты обстреляли жилые дома, есть погибший и пострадавший

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически является прифронтовой, так как на ее территории ведутся боевые действия.

Очень много населенных пунктов Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются вражескому огню с различных видов вооружения. При этом оккупанты открыто говорят, что не отказываются от планов снова попытаться захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 27 августа, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 26 августа доступна по этой ссылке .

Информация постоянно обновляется:

10:01 За сутки с 26 по 27 августа, на территории Николаевской области зарегистрированы два пожара, возникших в результате попадания боеприпасов и обломков от них, сообщили в ГУ ГСЧС

Так, в 17:34 на спецлинию 101 поступило сообщение о том, что после обстрела в пгт Первомайское Николаевского района возник пожар в двухкомнатной квартире пятиэтажного жилого дома. Спасателями возгорание ликвидировано в 18:20 на площади 5 кв.м, квартира спасена от полного уничтожения.

Утром 27 августа, в 05:56, спасатели известили, что после очередного обстрела оккупантами загорелся мусор в гараже на территории садового общества в одном из районов Николаева. В 06:15 пожарные ликвидировали пожар на площади 2 кв.м.

09:56 На Юге противник продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. Существенных изменений в составе и положении нет, сообщили в ОК «Юг», подбивая итоги 26 августа.

В обед диверсионно-разведывательная группа врага, в количестве около 10 человек, попыталась провести штурмовые действия по направлению Высокополье - Добрянка. Удачи не было, отошла.

В остальных действиях превалирует тактика дистанционных обстрелов и авиационных ударов.

Так, в течение дня нанесен один ракетный и четыре авиационных удара. Вдоль линии столкновения отработала вражеская штурмовая авиация и вертолеты. Без наших потерь

Наша тактическая авиация поразила средства вражеской противовоздушной обороны в Херсоне, опорный пункт в Новопетровке и скопление вражеской живой силы и техники там же, и в Ольгино.

Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 250 огневых задач.

Подтвержденные потери врага составляют 24 рашиста, два РСЗО «Смерч», три самоходных орудия «Гиацинт», самоходное орудие артиллерии «Пион», самоходную артиллерийско-минометную установку «Нона», пять единиц бронированной и автотехники. В районе Инженерного и Чернобаевки уничтожены склады с боеприпасами.

Окончательные потери врага дознаются.

Поражение Антоновского и Дарьевского мостов не позволяет их использовать для следования тяжелой техники.

В корабельной группировке вражеского флота снова готовы четыре ракетоносителя – два надводных и два подводных – с 24 ракетами «Калибр» в снаряжении.

09:39 В ОВА обнародовали информацию о вражеских обстрелах в Николаевской области за минувшие сутки, по состоянию на 08:00 утра 27 августа.

По информации ОК «Юг», вчера, 26 августа, по Николаеву враг выпустил два реактивных снаряда из системы залпового огня «Смерч». Попадания были по открытым территориям за городом. Пострадавших и разрушений нет.

27 августа, ориентировочно в 04:30, город снова подвергся обстрелам. Известно о попадании в окрестностях города. Предварительно без жертв и пострадавших. Подробная информация уточняется.

В Николаевском районе Вчера, 26 августа, в 13:47 зафиксированы вражеские обстрелы пгт Первомайское Первомайской громады. Один человек погиб. Повреждены хозяйственные постройки частного предприятия и гаражи.

Также, 26 августа, в 17.30 в пгт. Первомайское в результате обстрела возник пожар квартиры в жилом доме. Пострадавших нет.

В Баштанском районе продолжаются обстрелы Широковской громады. Ориентировочно в 17:00, 26 августа были обстрелы за пределами села Червоная Долина. Ночью, 27 августа, около 04:00 и 05:00 обстрелам подверглось село Широкое. Попадания были в сельхозпостройке домохозяйства и огороды. Также ориентировочно с 04:00 до 05:00 были обстрелы за пределами с. Поляна. Пострадавших нет.

Под постоянным огнем остается Березнеговатская громада. Так, ориентировочно в 14:00 обстрелам подверглось пгт Березнеговатое. Один из боеприпасов попал во двор частного домовладения. В результате этого взрывной волной уничтожен жилой дом. Ранение получила женщина, которая в тот момент находилась в здании. Также повреждения и разрушения получили другие дома.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.