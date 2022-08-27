Николаевские морпехи показали, как их реактивная артиллерия «замедляет темпы наступления» оккупантов

36-я ОБрМП имени контр-адмирала Билинского показала, как ее реактивная артиллерия 122-мм калибра уничтожает технику и живую силу оккупантов.

Видео опубликовано на странице бригады в Facebook.

«Морские пехотинцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского точно знают, что на самом деле «замедает темпы наступления» рашистов. Под адским огнем 122-мм калибра морпехов-артиллеристов знаменитая «гвардейская 200-я» бригада второй армии мира с каждым днем активно «пополняет» свои широкие ряды. Желаем родным и близким оккупантов как можно скорее ездить на новых ладах!» - говорится в сообщении.

Напомним, как артиллерия 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского точными выстрелами уничтожила несколько вражеских бензовозов, несколько БМП и боекомплект.