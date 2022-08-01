«Действительно крышу рвет»: Оккупанты продолжают искать варианты, что себе поломать или прострелить, чтобы сбежать с войны

Российские оккупанты устали от войны в Украине и готовы себя калечить, чтобы вернуться на родину.
Об этом один из оккупантов рассказал в телефонном разговоре, который опубликовали в ГУР Минобороны.
– У меня здесь часто такие мысли возникают. Типа ну, это конечно бред, я такого не сделаю, потому что я себя знаю. Но в голову постоянно (лезет - ред.) - ногу себе прострелить, - говорит оккупант.
Девушка тоже говорит, что получала такой совет от его знакомого. Оккупант говорит, что с пулей не получится – вытащат, залатают и обратно.
– А то, что чел себе руку сломал и его домой отправили, это нормально? Это считается? – говорит россиянка.
– Это ваще х*й его знает, это как повезет – отвечает оккупант, отмечая, что тоже рассматривал такой варинат.
Также он пожаловался девушке, что ему «уже все надоело», а он на территории Украины всего лишь месяц.
– Я надеюсь скоро закончится. Просто уже надоело, действительно крышу рвет. Хочется домой. Невозможно эту ф*гню терпеть, хотя я тут только месяц, а пацаны уже по 6 месяцев, - отметил оккупант, на что ему девушка ответила: «ломайте друг другу руки и уезжайте домой».