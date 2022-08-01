В Николаеве задержали агента военной разведки рф, который наводил на школы и военные объекты для «устрашающих» ракетных ударов

В ходе контрдиверсионной спецоперации в прифронтовых районах Николаевщины задержан агент военной разведки с рф, который передавал врагу точные координаты образовательных учреждений города для так называемых «устрашающих» ракетных обстрелов.

Об этом сообщают в Службе безопасности Украины.

Также злоумышленник собирал разведданные о дислокации, перемещении и вооружении Сил обороны Украины на юге.

Установлено, что по его «наводке» в Николаеве разрушены и повреждены несколько объектов военной инфраструктуры и нанесен сокрушительный удар по двум школам.

Всего с начала широкомасштабного вторжения россии в областном центре частично или полностью разрушены 3 высших учебных заведения, 2 техникума и более 10 школ.

Киберспециалисты СБУ установили, что задержанного завербовал кадровый сотрудник военной разведки россии после начала полномасштабного вторжения.

Мужчина был активным участником дискуссий в многочисленных телеграмм-каналах антигосударственного направления, где не скрывал своих антиукраинских взглядов и откровенно продвигал российские нарративы.

Во время обыска по месту жительства задержанного силовики обнаружили мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с российским координатором.

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении по части 3 статьи 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до двенадцати лет.

Продолжается следствие для выяснения всех обстоятельств и выявления лиц, причастных к деятельности агентурной сети.

Мероприятия по разоблачению вражеского агента проводили сотрудники СБУ в Николаевской области при процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры.

Напомним, Служба безопасности сообщила о подозрении кадровому сотруднику 5-й службы фсб рф Виталию Королю, который до войны создал на Херсонщине разветвленную агентурную сеть из местных правоохранителей для сбора разведданных.