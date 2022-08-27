В Минобороны рф приказали засекречивать факты взрывов на военных объектах в Крыму

россия приказала засекречивать факты взрывов на военных объектах оккупированного Крыма. Если информация станет известна, оккупанты будут рассказывать о халатности должностных лиц, фамилии которых уже установлены.

Об этом сообщили в Facebook Генерального штаба ВСУ.

По данным разведки, заместитель министра обороны россии дмитрий булгаков приказал любым способом скрывать факты взрывов на складах боеприпасов и военных объектах.

Между тем, тысячи россиян пытаются выехать из оккупированного Крыма после серии взрывов на военных объектах.

Напомним, в ибухи на аэродроме в Саках вывели из строя более половины самолетов черноморского флота россии.