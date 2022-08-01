Оккупанты пытают работников ЗАЭС, чтобы те не рассказали инспекторам МАГАТЭ об опасности на станции

Спецслужбы РФ пытают работников оккупированной Запорожской АЭС, чтобы заставить их ничего не рассказывать инспекторам МАГАТЭ о рисках безопасности на станции

Об этом изданию The Telegraph рассказали сами же работники ЗАЭС, передает «Энергоатом».

Сотрудники АЭС отмечают, что сейчас на станции царит атмосфера страха.

«Мы встревожены возможным визитом представителей МАГАТЭ. Потому что россияне устроят провокации, а затем обвинят в этом Украину. Похоже, именно это они и планируют сделать», – сказал один из украинских атомщиков.

Кроме того, рашисты готовят разные провокации накануне миссии МАГАТЭ. В частности, по словам работников ЗАЭС, захватчики планируют сократить до минимума присутствие украинского персонала и в каждой комнате центра управления поставить нескольких российских представителей, которые будут «громко кричать, что очень ждали «освобождения» от режима в Киеве».

Российские оккупанты арестовывают украинский персонал, отправляют «на подвал».

«Люди возвращаются после этих разговоров в подвале и не говорят ни слова вообще. Не будет неожиданностью, если во время визита миссии они вдруг начнут говорить о том, что им сказали», – объяснил собеседник.

Напомним, что очередные обстрелы российских кафиров привели к тому, что Запорожская АЭС впервые в истории отключила все энергоблоки от сети . После чего Президент Зеленский в своем видеообращении заявил, что «россия поставила Украину и всю Европу в шаге от катастрофы ».

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) планирует посетить Запорожскую АЭС на следующей неделе.