Джонсон заявил, что россия хочет уничтожить украинскую культуру, чтоб и дальше говорить о том, что Украина «ненастоящая страна»

Россия хочет уничтожить украинскую культуру. Это делают российские войска на временно захваченных территориях Украины.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в видеообращении к Эдинбургскому международному культурному саммиту, сообщает Європейська правда».

По его словам, оккупанты совершают «культурный вандализм».

«В течение истории мы видели, что происходит, когда агрессоры пытаются подавлять и уничтожать культуру. Мы видели это с нацистами во время Второй мировой войны, красными кхмерами в Камбодже, талибами в Афганистане. Сегодня мир снова стал свидетелем непростительных актов культурного вандализма, на этот раз в Украине», – заявил Джонсон.

Британский премьер вспомнил президента страны-арессора рф владимира путина.

«Значительная часть извращенного обоснования Путина для его вторжения основывается на мерзком утверждении, что Украина почему-то не настоящая страна. Это ложь, которую он стремится сделать правдой, систематически стирая все следы многовековой украинской культуры с территории, которую оккупируют его войска», – сказал он.

Подытоживая, Джонсон добавил, что Великобритания будет финансировать мероприятия по охране культурного наследия, а также военную и гуманитарную помощь Украине.

Напомним, в среду, 24 августа, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Украину. Политик встретился в украинским правительством и заявил о новом пакете военной помощи.