В разведке рассказали, сколько у оккупантов осталось ракет

В россии осталось меньше половины тех ракет, которые у нее были до начала войны с Украиной. Высокоточное оружие у них уже на грани.

Об этом в «РБК-Украина» сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

– По нашим подсчетам, у них осталось не более 45% тех ракет, которые были до начала войны, - сказал он.

По его словам, особенно сложная у них ситуация с «Искандерами».

– Там вообще осталось примерно 20% от того, что было, а может даже и меньше. Сложная ситуация с теми же «Калибрами», это достаточно эффективная ракета, но их количество не так велико. Поэтому они используют эти X-22 и С-300 в наземном варианте. Но эти запасы иссякают, - добавил он.

Как отметил Скибицкий, высокоточное оружие у них уже на грани.

– По всем нормативным документам они должны иметь 30% резерва, а его по некоторым видам ракет уже почти нет. Например, за теми же «Искандерами». Поэтому они будут использовать другие способы поражения. Они сейчас активно используют «Ураган», «Смерч» - это то, что позволяет производить обстрел на короткой дистанции, на 70-80, максимум до 100 километров, - добавил он.

– Мы видим, что противник как раз интенсивно обстреливает этими системами Николаев, Запорожскую область, Харьков. Этими системами они постараются разрушить нашу инфраструктуру, объекты теплосети, боевые порядки и нанести психологическое давление на наше местное население. Они понимают: если не будет тепла, то настроение населения будет совсем другим, – сказал Скибицкий.

По его словам, гиперзвуковых ракет «Кинжал» осталось «мало, 30-40 штук».