В разведке рассказали, сколько у оккупантов осталось ракет

В россии осталось меньше половины тех ракет, которые у нее были до начала войны с Украиной. Высокоточное оружие у них уже на грани.
Об этом в «РБК-Украина» сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.
– По нашим подсчетам, у них осталось не более 45% тех ракет, которые были до начала войны, - сказал он.
По его словам, особенно сложная у них ситуация с «Искандерами».
– Там вообще осталось примерно 20% от того, что было, а может даже и меньше. Сложная ситуация с теми же «Калибрами», это достаточно эффективная ракета, но их количество не так велико. Поэтому они используют эти X-22 и С-300 в наземном варианте. Но эти запасы иссякают, - добавил он.
Как отметил Скибицкий, высокоточное оружие у них уже на грани.
– По всем нормативным документам они должны иметь 30% резерва, а его по некоторым видам ракет уже почти нет. Например, за теми же «Искандерами». Поэтому они будут использовать другие способы поражения. Они сейчас активно используют «Ураган», «Смерч» - это то, что позволяет производить обстрел на короткой дистанции, на 70-80, максимум до 100 километров, - добавил он.
– Мы видим, что противник как раз интенсивно обстреливает этими системами Николаев, Запорожскую область, Харьков. Этими системами они постараются разрушить нашу инфраструктуру, объекты теплосети, боевые порядки и нанести психологическое давление на наше местное население. Они понимают: если не будет тепла, то настроение населения будет совсем другим, – сказал Скибицкий.
По его словам, гиперзвуковых ракет «Кинжал» осталось «мало, 30-40 штук».
– Это те образцы, которые первыми поступили на вооружение. Они не ушли в массовое производство. Они их применяли, это эффективное оружие, но используется для демонстрации силы как для нас, так и для наших партнеров. В том числе для США и Китая, показывая, что у них гиперзвуковое вооружение, - сказал Скибицкий.