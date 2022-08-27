СБУ сообщила о подозрении еще 10 коллаборантам из Донецкой и Луганской областей

Сотрудники Службы безопасности собрали доказательства добровольного сотрудничества с врагом еще 10 «чиновников» на временно оккупированных территориях Донбасса и Луганской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователи СБУ дополнительно сообщили о подозрении «мэру» Мариуполя и четырем его «заместителям» за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины в составе организованной преступной группы (ч.3 ст. 28 и части 2 статьи 110 Уголовного кодекса Украины).

Бывшие депутаты Мариупольского городского совета от ОПЗЖ добровольно перешли на сторону врага и организовывают работу органов оккупационных властей.

Обвинительный акт в еще одном уголовном производстве по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) и ч.5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) в отношении этих фигурантов уже направлены в суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, глава поселковой Станично-Луганской военно-гражданской администрации и два его заместителя решили «оставить» за собой собственные должности и при оккупационном режиме.

Пойдя на соглашение с врагом, коллаборанты не только добровольно возглавили фейковую «администрацию Станично-Луганского района ЛНР», но и всячески пытаются доказать свою лояльность.

Установлено, что прибегая к давлению, обману и манипуляциям, они заставляют местных жителей работать на оккупантов, регулярно проводят агитационную работу и призывают поддерживать агрессора.

Им сообщено о подозрении по ч.3 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (добровольные занятия должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных функций в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории, в том числе в оккупационной администрации государства-агрессора в составе организованной группы).

Добровольно пошел на сделку с врагом пошел и глава одного из структурных подразделений захваченного «Луганскгаза».

Чтобы занять псевдодолжность «руководителя» «Марковского межрайонного управления по эксплуатации газового хозяйства лнр «Луганскгаз», злоумышленник в конце марта 2022 передал захватчикам все имущество украинского госпредприятия.

Он также обеспечивал бесперебойное газоснабжение админздания, в котором расположились представители «оккупационных властей» и незаконные вооруженные формирования.

Изменила присяге и бывшая глава одного из отделов районного Пенсионного фонда в Луганской области.

После оккупации чиновница возглавила так называемое «управление Пенсионного фонда Новопсковского района ЛНР».

В настоящее время этим двум фигурантам доложено о подозрении по ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, народный депутат Украины Артем Чорноморов поручил помощникам подготовить запросы в соответствующие структуры по поводу того, каким образом представитель Николаевского горсовета от запрещенного «ОП-ЗЖ» Максим Невенчанный, который открыто поддерживал и продолжает поддерживать россию, беспрепятственно покинул страну.