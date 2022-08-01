Контингент рф в Казахстане отказывается возвращаться на родину из-за страха отправки на войну с Украиной

Военные рф, которые дислоцируются в Казахстане, отказываются возвращаться, чтобы не участвовать в войне против Украины

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

«Военный контингент рф, размещенный в Казахстане, отказывается покидать территорию страны и возвращаться к местам постоянной дислокации. Формальная причина отказа – отсутствие специального воздушного транспорта, в полном составе задействованного в войне с Украиной. Реально же военные не хотят пополнить состав оккупационного контингента. Впрочем, командование рф не оставляет намерений полностью вывести войска с территории Казахстана, которые были введены туда в ходе подавления январских митингов против действующей власти. Это около тысячи военнослужащих с полным вооружением и техникой, которые дислоцируются вблизи критических объектов инфраструктуры – аэродромы, военные полигоны, нефтебазы, космодром Байконур и т.д.», – говорится в сообщении ГУР.

Также рф практически полностью вывела свои военные контингенты с вооружением и техникой с территорий Таджикистана и Армении для участия в войне против Украины.