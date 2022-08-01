Расследователи разоблачили российскую шпионку, которая под видом «светской львицы» втерлась в доверие офицеров НАТО

Колобова на торжественном открытии магазина Serein, 11 февраля 2016 года Россиянка из ГРУ Ольга Колобова годами шпионила, видая себе дизайнером и владелицей магазина ювелирных украшений в Неаполе (Италия) и втираясь в доверие офицеров НАТО и других влиятельных лиц.

Об этом говорится в совместном расследовании The Insider, Bellingcat, Der Spiegel и La Repubblica.

8 августа 2005 года отдел регистрации актов гражданского состояния округа Индепенденсия в Лиме, ​​Перу получил заявление о включении нового перуанского гражданина в национальную базу данных. Женщина представилась как Мария Адела Куфельдт Ривера, а ее адвокаты предъявили свидетельство о рождении из ЗАГСа приморского городка Кальяо. Свидетельство о рождении было датировано 1 сентября 1978 года и содержало порядковый номер 1109 из Книги рождений за 1978 год.

В ЗАГСе запросили дополнительные подтверждения и адвокаты «Аделы» представили дополнительный документ: свидетельство о крещении из прихода Кристо Либерадор в Кальяо. Согласно церковному документу, Мария Адела родилась 1 сентября 1978 года и была крещена через две недели, 14 сентября 1978 года.

За подтверждением этой информации ЗАГС обратился к приходскому священнику епархии Кристо Либерадор преподобному Хосе Энрике Эррера Кирога. Священнику даже не пришлось проверять церковные записи, чтобы понять, что документ поддельный, ведь он был основателем и первым священником этой церкви, основанной в 1987 году, через 9 лет после предполагаемого крещения Марии Аделы.

В связи с этим мошенническим заявлением Минюст передал дело в прокуратуру по факту «преступления против общественной безопасности и веры».

Хотя история с перуанским гражданством провалилась, руководство ГРУ поленилось придумывать новую легенду (вероятно, не подозревая, что перуанское правительство обнародует эту информацию). Как бы то ни было, свой первый российский паспорт «Мария Адела» получила в 2006 году, использовав точно такое же имя и дату рождения. Согласно созданному для нее прикрытию, она работала «ведущим специалистом» в МГУ и проживала по адресу в Москве, где на самом деле проживали другие люди, не подозревавшие о ее существовании.

Примечательно, что внутренний российский паспорт, выданный «Марии Аделе», принадлежал к той же серии, которую ГРУ выдало как минимум шести другим своим сотрудникам, включая «Сергея Павлова» (настоящее имя Сергей Лютенко), одного из отравителей болгарского оружейника Емельяна Гебрева, и «Александра Данилина» (настоящее имя Александр Ковальчук), причастного к отравлению Сергея Скрипаля. Это значит, что «Мария Адела» получила российский паспорт примерно в ноябре-декабре 2006 года — как раз перед тем, как минюст Перу опубликовал данные о ее разоблачении (пусть и на малопосещаемом сайте).

Позже «Мария Адела» рассказывала своим новым знакомым довольно экзотическую версию своего происхождения: она родилась в перуанском Кальяо, ее отец был немцем, а мать — перуанка. Отец их бросил и мать воспитывала ее одна, а в 1980 году вместе с ней поехала в Советский Союз, чтобы принять участие в Олимпийских играх (!). Там ее мать получила экстренное сообщение из Перу, в котором ей требовалось срочно вернуться домой, и оставила маленькую «Марию Аделу» на попечение некоей советской семьи (?!), с которой она, по-видимому, подружилась. Ее мать так и не вернулась, и «Мария Адела» выросла в россии, имея сложные отношения как с приемной матерью, так и с отцом, который, как она рассказывала людям, жестоко обращался с ней в детские годы. Последнее, как она говорила людям, с которыми она подружилась, было причиной того, что она не хотела жить в россии или выходить замуж за русского мужчину, и объяснила свое желание жить и создать семью в Западной Европе.

Когда именно «Адела» появилась в Европе, установить теперь сложно, но, судя по ее фото в социальных сетях других людей, находилась в Риме и на Мальте в период с 2009 по 2011 год.

Марсель Д'Арджи Смит, ранее работавшая редактором британского издания журнала Cosmopolitan, считала Аделу своим близким другом с тех пор, как познакомилась с ней на вечеринке по случаю ее дня рождения на Мальте в 2010 году. По ее словам, «Адела» тогда сказала ей, что изучала геммологию в Париже, но часто бывала на Мальте, где у нее был парень.

Первые сведения о международных поездках «Аделы», которые удалось обнаружить в базах данных, относятся к 10 октября 2011 года, когда она совершила первую из множества поездок на поезде продолжительностью два с половиной дня из Москвы в Париж. Почему она так часто ездила из Москвы именно на поезде — не очень ясно, сама она объясняла это аэрофобией. Паспорт, по которому она путешествовала в это время, был выдан в августе 2011 года и имел номер 643258050 — всего на несколько цифр отличался от номера «Сергея Федотова» (настоящее имя Денис Сергеев), третьего участника отравления Скрипалей.

По словам Марсель Д’Арджи Смит, «Адела Мария» сначала изучала геммологию в университете в Риме, а в феврале 2011 года отправилась в Великобританию в рамках учебной поездки в различные компании по дизайну одежды. В октябре 2011 года «Мария Адела» переехала в Париж, чтобы получить степень MBA. Итальянские иммиграционные данные, полученные La Repubblica, подтверждают воспоминания Д’Арджи Смит и показывают, что «Мария Адела» сначала путешествовала по краткосрочным французским визам и в конечном итоге получила студенческую визу в сентябре 2011 года.

В Лондон «Адела» тоже наведывалась нередко, и Д’Арджи Смит вспоминает, что «Адела» просила ее познакомить с какими-нибудь английскими политиками или лордами, правда, дальше разговоров дело не зашло.

Вскоре после переезда в Париж она зарегистрировала во Франции собственную ювелирную торговую марку под брендом Serein. С этого момента официальным бизнесом прикрытия для Аделы стала эта ювелирная компания.

В июле 2012 года «Мария Адела» вышла замуж за мужчину, который, как она объясняла друзьям, был итальянцем. На самом деле, помимо итальянского паспорта, ее муж Д. М. имел эквадорское и российское гражданство и родился в Москве в семье русской матери и отца из Эквадора. Незадолго до их свадьбы он получил российский паспорт в посольстве россии в Эквадоре. После того как брак был зарегистрирован в Риме, он ездил в Москву, где в сентябре 2012 года получил российский идентификационный номер налогоплательщика.

Через год он снова поехал в Москву отдельно от «Марии Аделы». Он скончался в Москве 13 июля 2013 года в возрасте 30 лет, причина смерти записана в свидетельстве о смерти как «двойная пневмония и системная красная волчанка». Близкие друзья ее мужа были очень удивлены, когда узнали от The Insider, что он состоял в браке, о «Марии Аделе» они никогда не слышали, и ее внешность им ни о чем не говорила.

Данные пересечения границы показывают, что «Мария Адела» не находилась в россии во время смерти своего нового мужа и прибыла в Москву только через месяц, 15 августа 2013 года. Близкий друг ее мужа согласился поговорить с The Insider на условиях анонимности — из-за опасений за свою безопасность в связи с обсуждением потенциальных шпионов ГРУ. Он был удивлен, узнав, что друг женился, не сказав своим друзьям, и предположил, что он, возможно, согласился на брак по расчету, чтобы помочь кому-то получить европейский паспорт. Друг также рассказал The Insider, что у него диагностировали волчанку менее чем за два месяца до его внезапной смерти.

В начале 2013 года «Мария Адела» зарегистрировала собственную компанию в Италии — Serein SRL, целью которой было производство и торговля ювелирными изделиями и предметами роскоши. Позже она переехала в неаполитанский пригород Позиллипо с видом на залив.

Именно в Неаполе начался пик карьеры «Марии Аделы» как российского шпиона-нелегала. В течение следующих трех лет она стала неотъемлемой частью местной светской жизни: открыла бутик ювелирных изделий и предметов роскоши, позже превратила его в модный клуб, где бурлила местная светская жизнь, и, наконец, возглавила местное отделение благотворительной организации Lion’s Club.

В бутике «Марии Аделы» были представлены фирменные украшения из линии Serein, которые, по ее словам, она разработала сама. На ныне несуществующей веб-странице ее компании утверждалось: «С 1800 года мы работаем, чтобы создавать маленькие произведения искусства, которые вызывали бы эмоции».

На деле же обратный поиск изображений показывает, что «маленькие произведения искусства», продаваемые в бутике «Марии Аделы» и якобы «созданные в Неаполе», оказались копеечными безделушками, купленными у китайских оптовых интернет-магазинов.

Поразительно, но «Адела» не только не была разоблачена, но и даже умудрилась запустить «концепт-галерею Serein». В промо-видео галереи сообщается, что это место стало пристанищем для местной неаполитанской публики, включая местных политиков, предпринимателей и знаменитостей. Скорее всего, хозяева несколько приукрасили имидж галереи, но надо признать, что «Аделе» вполне удалось утвердиться в своей легенде и завести новые полезные знакомства.

Пожалуй, главным достижением «Аделы», открывшим ей многие двери, стало получение должности секретаря в местном отделении благотворительной организации Lion’s Club в 2015 году. Это отделение, носившее название Lions Club Napoli Monte Nuovo, имело одну важную особенность — оно было создано базирующимися в Неаполе офицерами НАТО и даже изобразило на своем знамени знаки различия объединенных сил НАТО.

По воспоминаниям подполковника Торстена С., офицера немецкого бундесвера, который в 2015 году был казначеем Lion's Club, членство в клубе сокращалось и руководитель неапольского Lion's Club рекомендовал «Марию Аделу» как способ оживить активность, активизировав международные связи в гражданском обществе Неаполя. Он вспоминает, что «Мария Адела» очень активно пыталась оживить деятельность клуба, посещала все мероприятия, а в какой-то момент в 2018 году, когда членство сократилось и вновь появились перспективы закрытия клуба, она даже вызвалась оплатить членские взносы каждого. Тогда подполковник не увидел в этой внезапной щедрости ничего подозрительного.

Трое опрошенных нами знакомых «Марии Аделы», связанных с НАТО, рассказали, что как член Lion’s Club она общалась со многими сотрудниками НАТО, подружилась с рядом офицеров и часто общалась с ними в социальных сетях, причем некоторые из этих связей носили явно романтический характер.

Одной из тех, кого считали близким к «Марии Аделе», была полковник Шелия Брайант, в то время генеральный инспектор военно-морских сил США в Европе и Африке. Мисс Брайант, покинувшая Неаполь в мае 2018 года и баллотировавшаяся в конгресс от демократов, рассказала, что предыстория «Аделы» показалась ей запутанной и неубедительной — «Зачем кому-то бросать своего ребенка в Советском Союзе?». Ей был неясен и источник ее дохода: «Она открыла магазин и часто меняла дорогие квартиры, при том что происхождение денег было неясным».

Мисс Брайант утверждает, что они с мужем сводили свое общение с «Аделой» к светской болтовне, пытаясь среди прочего помочь ей преодолеть то, что им казалось эмоциональными проблемами в общении с мужчинами. Это же впечатление сложилось у Марсель Д’Аржи Смит и еще одного знакомого «Марии Аделы», пожелавшего остаться анонимным. Шелия Брайант заверила, что они не обсуждали политику с «Марией Аделой» и что сама Шелия имела ограниченный доступ к строго конфиденциальной военной информации по принципу служебной необходимости. По ее воспоминаниям, Адела общалась в обществе не только с американскими, но и с бельгийскими, итальянскими и немецкими сотрудниками и офицерами НАТО.

Еще один человек, которого подполковник Торстен С. описал как близкого к «Марии Аделе» — до того, как они поссорились друг с другом в 2018 году, — была на тот момент администратором систем данных командного центра НАТО в Неаполе (она отказалась давать комментарий, узнав тему разговора).

«Мария Адела» имела прямой личный доступ ко многим офицерам НАТО и ВМС США в Неаполе, приходила домой к некоторым из них, посещала многие мероприятия, организованные НАТО или вооруженными силами США, в том числе ежегодные балы НАТО и Корпуса морской пехоты США. Единственное, что пока неясно, имела ли она когда-либо физический доступ к базе НАТО.

Судя по воспоминания Д'Аржи Смит и публикациям на Facebook «Марии Аделы», с 2013 года она регулярно ездила в Бахрейн под предлогом посещения ежегодной ювелирной выставки Jewellery Arabia.

Похоже, в Бахрейне «Аделе» также удалось наладить неплохие контакты. В декабре 2014 года в аккаунте ее компании на Facebook была опубликована фотография, на которой видно, как она дарит запонки Serein тогдашнему премьер-министру страны, принцу Халифе бин Салману Аль Халифе.

В последний раз «Мария Адела», вероятно, ездила в Бахрейн в 2017 году, судя по электронному письму, отправленному Марсель Д'Аржи Смит в августе 2017 года. Там она пишет, что ожидает продления своего вида на жительство в Италии и забронировала поездку в Бахрейн, а затем в Москву в середине ноября того же года.

Чем именно «Адела» занималась в Бахрейне, неясно, но стоит отметить, что в этой стране находится база ВМС США, где служат более 7000 американских офицеров и солдат.

После публикации The Insider и Bellingcat расследования о «Петрове» и «Боширове» с упоминанием ГРУшной серии паспортов «Мария Адела» в последний раз прилетела в Москву, ничего не успев объяснить своим европейским знакомым. Единственным сувениром из ее прошлой жизни, который «Мария Адела» захватила с собой, была кошка Луиза, которую ее знакомые описали как «единственную стабильную вещь в ее жизни». Через два месяца после отъезда она опубликовала последний загадочный, но важный пост на своей странице в Facebook. В нем она упомянула, что страдала от рака, и рассказала о том, что ее волосы снова отросли «после химиотерапии».

Пока выдуманная «Адела» погибала от рака, настоящая Ольга Колобова неплохо осваивалась в Москве — купила Audi последней модели и вселилась в полученную от государства элитную квартиру в комплексе «Селигер Сити» в уже знакомом ей районе Западное Дегунино.

Ее европейские друзья думали, что пропавшая «Адела», вероятно, умерла. Но спустя чуть более чем три года после исчезновения, 4 декабря 2021 года, «Мария Адела» оставила загадочное сообщение, на этот раз в прямом чате WhatsApp с Марсель Д’Аржи Смит. Сообщение гласило:

«Дорогая, дорогая Марсель! Есть много вещей, которые я не могу (и никогда не смогу) объяснить! Но скучаю по тебе очень и очень-очень…»

«Мария Адела» попала в поле зрения расследователей в конце 2021 года, когда мы обнаружили, что обладателем паспорта ГРУшной серии является человек с именем, которого нет ни в одной российской базе. Журналисты обнаружили, что ей было выдано как минимум три паспорта — один внутренний и два заграничных — из диапазонов, которыми пользовались многие другие известные офицеры ГРУ. Ее прикрытием была личность смешанного происхождения, родившаяся в Южной Америке, что было излюбленной предысторией как для СВР, так и для нелегалов ГРУ.

Поиск реальной личности «Аделы» оказался непростой задачей. Обратный поиск по лицу в базе паспортных данных россии дал сотни возможных совпадений с низким сходством, которые мы анализировали одно за другим. Сравнение двух разновозрастных фотографий «Аделы» из источников в социальных сетях со старым фото паспорта гражданки России по имени Ольга Колобова 1982 года рождения в инструменте Microsoft Azur дало невпечатляющие оценки менее 35%. Однако из-за того, что фото в паспортном файле Колобовой очень старое, низкий процент мог быть просто из-за разницы в возрасте.

В остальном же биографии Колобовой и «Аделы» хорошо стыковались. Во-первых, Ольга Колобова не оставила никакого цифрового следа в Москве до 2018 года. Зато следы ее присутствия часто обнаруживаются после ноября 2018 года — как раз примерно в то время, когда «Адела» должна была вернуться в Москву.

В ноябре 2018 года Ольга Колобова приобрела свой первый автомобиль в россии, новую Audi 3 2018 года выпуска — «Адела» тоже предпочитала Audi.

В своем аккаунте в «Одноклассниках» Колобова продвигает провоенный контент из группы «Друзья Путина» и подписана на ветклинику в Москве, которая лечит в том числе и кошек

Используя старые региональные базы данных, мы в конечном итоге смогли отследить последнее цифровое присутствие Ольги в россии до 2005 года, когда в возрасте 23 лет она зарегистрировала компанию, торгующую алкоголем в Краснодарском крае в россии. Обнаружив ее тогдашнюю адресную регистрацию, удалось разыскать ее отца. Он возглавляет военную кафедру в филиале УГТУ-УПИ в г. Каменске-Уральском, награжден орденом Почета и «выполнял интернациональный долг в республиках Ирак, Ангола и Сирия». Судя по всему, Ольга Колобова была потомственной ГРУшницей.

Также любопытно, что Колобова за короткий период с ноября 2018 года стала обладательницей сразу двух квартир в Москве: одна — небольшая студия в престижном районе, была приобретена в апреле 2019 года, а вторая, роскошная стометровая квартира в элитном жилом комплексе «Селигер Сити» стоимостью около 600 000 евро была получена в 2020 году, причем ее собственником официально до сих пор числится государство.

В то же время, судя по слитым данным о доставке еды из YandexFood, Ольга заказывала еду в рабочее время по адресу, где располагается Пенсионный фонд россии. Мало кто из рядовых сотрудников Пенсионного фонда так хорошо обеспечен квартирами.

Решающим подтверждением того, что «Адела» и Ольга Колобова — один человек, стала полученная нами фотография Ольги Колобовой с ее водительских прав, сделанная в 2021 году. Сопоставление этих фото уже дало убедительное совпадение.

Ольга Колобова отказалась от комментариев для The Insider.