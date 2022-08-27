В ГУР рассказали, сколько оккупантов воюет против Украины, и о проблемах с вражеской мобилизацией

Против Украины воюют около 160 тысяч российских оккупантов.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

По его словам, сухопутный и воздушный компонент полномасштабного вторжения России в Украину сегодня составляет около 160 тысяч военных.

Он отметил, что не учитывает росгвардию, которая также участвует в боевых действиях и обеспечивает режим на временно оккупированных территориях Украины.

Представитель разведки сказал, что россияне увеличивают мобилизационные резервы и намерены призвать около 90 тысяч человек, для чего используют разные подходы, в том числе набор так называемых «добровольческих» батальонов и формирование резервных батальонов.

Одновременно Скибицкий отметил, что указ российского диктатора владимира путина об увеличении численности российской армии на 137 тысяч человек, скорее всего, не поможет оккупантам в войне против Украины, поскольку у россии есть проблемы в комплектовании своей армии.

– И тут вылезла проблема в комплектовании личного состава, если технику они еще могут снимать с хранения и поставлять в войска, то личный состав – это уже проблема. Противник несет существенные потери в Украине, информация о погибших стремительно распространяется и соответственно количество желающих заключить контракт в армии россии уменьшается. Если раньше на контракт шли представители так называемых депрессивных регионов рф, то теперь очередь дошла до Московской и Ленинградской областей, непосредственно жителей Москвы и Санкт-Петербурга, где идет военный призыв, – сказал Скибицкий.

Он отметил, что россияне пытаются быстро увеличить количество военных из-за увеличения призыва – большое количество срочников позволит создать базу для вербовки людей на службу по контракту.

– Даже по заявлениям Путина, в Украине воюют только контрактники, одновременно мы знаем, что срочники есть в батальонно-тактических группах, которые находятся вдоль границы с Украиной. Самое главное – россия демонстрирует западным странам готовность к возможному вооруженному конфликту, ведь миллион военных в армии – это достаточно мощная цифра, о которой говорит путин и его окружение, – заявил представитель ГУР.

Скибицкий подчеркнул, что моральное состояние оккупантов снижается.

– Уже пошла паника среди российского населения, поскольку никто не хочет идти служить и отправляться на войну. Там распространяется информация о раненых, погибших и пропавших без вести, возьмем тот же крейсер «Москва», – подытожил он.

Напомним, что в украинской разведке считают, что определяющим периодом в войне станет осень, а зима будет сложной, но ВСУ достигнут своих целей.