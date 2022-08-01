В Николаевской области российские захватчики по состоянию на 27 августа уже повредили более 10 тысяч гражданских объектов.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.
По состоянию на 27 августа с начала российского вторжения в Николаевской области повреждено частично или полностью 10 тысяч гражданских объектов. Из них – 6466 жилых домов.
Известно, что разрушения получили:
- 331 учебное заведение
- 67 медицинских заведений
– 149 объектов культуры
– 115 промышленных предприятий.
И более 1500 объектов жизнеобеспечения: газо-, электро-, водо-, теплоснабжения.