В россии наградили адвокатов, представлявших интересы «осужденных» в «ДНР» иностранцев, - СМИ

Гильдия российских адвокатов наградила мужчин, представлявших интересы трех иностранцев, «приговоренных» в самопровозглашенной «ДНР» к смертной казни за участие в защите Украины.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на издание Адвокатская улица.

российским адвокатам Игорю Вагину и Дмитрию Ершову за участие в так называемом суде самопровозглашенной «республики» вручили знаки отличия «За вклад в развитие адвокатуры».

Президент гильдии российских адвокатов Гасан Мирзоев заявил, что эти двое "ежедневно, с риском для жизни, бескорыстно выполняют свои адвокатские функции в зоне СВО". Более того, работу этих адвокатов в России назвали «образцом гражданского героизма, мужества и патриотизма».

Сама российская гильдия указывает, что Вагин и Ершов с 15 апреля находятся в командировке на территории Украины и якобы ежедневно выезжают на следственные действия в зону боевых действий.

По данным российских СМИ, адвокаты заявили, что добровольно согласились поехать в «ДНР», чтобы там «представлять интересы» пленных военных ВСУ.

По делу трех пленных иностранных добровольцев, которых боевики «ДНР» приговорили к смертной казни, Вагин и Ершов представляли их на стадии следствия, которое проводил российский Следственный комитет.

Напомним, что в Донецкой области оккупанты захватили в плен марокканца Брагима Саадуна и британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера. Оккупанты приговорили пленных к смертной казни. Аслин, Пиннер и Саадун переехали в Украину и подписали договор с ВСУ еще до полномасштабного вторжения россии. Они сражались в составе николаевского 1-го отдельного батальона морской пехоты.