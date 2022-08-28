Франция и Германия предлагают ввести визовые санкции не для всех россиян, - Bloomberg

Франция и Германия заявили, что ЕС должен продолжать выдавать визы россиянам, не связанным с властями, даже несмотря на то, что соседние с Россией страны, включая страны Балтии и Финляндию, хотят, чтобы запрет на выдачу документов на въезд для всех без исключений россиян все же было введено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Речь идет прежде всего, например, о студентах, художниках, ученых, специалистах и т.д.
«Понимая обеспокоенность некоторых государств-членов в этом контексте, мы не должны недооценивать преобразующую силу личного опыта жизни в демократических системах, особенно для будущих поколений», – говорится в документе, с которым ознакомилось издание.
Как пишет Bloomberg, в качестве компромисса на встрече министров будет обсуждаться вариант, при котором россиянам для получения краткосрочных виз придется проходить дополнительные бюрократические процедуры и платить большие взносы.
Как сообщалось, министры иностранных дел Европейского Союза обсудят визовые санкции для граждан России на встрече 31 августа.
Напомним, ранее запрет на выдачу виз россиянам был поддержан в Эстонии, Латвии, Польше, Финляндии и Чехии.