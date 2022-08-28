Франция и Германия предлагают ввести визовые санкции не для всех россиян, - Bloomberg

Франция и Германия заявили, что ЕС должен продолжать выдавать визы россиянам, не связанным с властями, даже несмотря на то, что соседние с Россией страны, включая страны Балтии и Финляндию, хотят, чтобы запрет на выдачу документов на въезд для всех без исключений россиян все же было введено.