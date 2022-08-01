Путин издал новые «распоряжения» по оккупированным землям Украины: вооруженная охрана в школах и «разрешения» на работу в РФ

Об этом сообщают кремлевские СМИ.

Путин подписал указы о разрешении гражданам Украины и самопровозглашенных «Л/ДНР» на:

- право осуществлять в России трудовую деятельность без разрешения на работу или патента; - находиться в России без ограничения сроков при дактилоскопии (т.е. предоставление отпечатков пальцев), фотографирования и медосмотра.

В то же время МВД России будет проводить проверки среди работников Украины, которые не прошли такие обследования.

Кроме того, людям, «вынужденно покинувшим» Украину и прибывшим в РФ, Путин предлагает «социальную помощь» в 10 тысяч рублей.

Также, по данным российских СМИ, Путин поручил обеспечить вооруженную охрану в школах самопровозглашенных «Л/ДНР» и других временно оккупированных территориях Украины с 1 сентября.

Заместитель руководителя администрации путина Сергей Кириенко заявил, что в захваченных школах с 1 сентября должно быть по меньшей мере по два вооруженных силовика. Россия выделит на такую охрану деньги, но сколько и откуда, он не уточнил.

На фоне контратак украинских военных на фронте российские оккупанты организуют псевдореферендумы по незаконному «присоединению» временно оккупированных территорий востока и юга Украины.