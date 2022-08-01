В москве сгорел автомобиль замначальника управления генштаба вс рф

В столице россии москве подожгли автомобиль «БМВ» X6 замначальника управления генштаба вс рф Евгения Секретарева. В генштабе вс рф хозяин сгоревшего автомобиля отвечает за военную цензуру.

Об этом со ссылкой на источники сообщает российский телеграм-канал «База».

«Евгений Секретарев работает в 8-м управлении Генштаба. Оно отвечает за военную цензуру: сотрудники следят, чтобы в СМИ не появлялась неправильная фактура про российскую армию. «БМВ» X6 Секретарева стояла во дворе дома на Ленинградском шоссе и там же внезапно загорелась. Больше всего пострадала задняя часть авто — багажник полностью выгорел. Следователи не исключают, что джип Секретарева кто-то поджёг. В нескольких метрах от автомобиля выгорела трава, а также, по словам очевидцев, недалеко от машины видели подозрительную девушку. Однако как она связана с пожаром — пока неизвестно», - сообщил тг-канал.

Позже тг-канал добавил, что женщину, которая подожгла автомобиль замначальника 8-го управления генштаба вс рф, задержали.

«По данным источников «Базы», она заявила, что против «специальной военной операции». Ранее мы уже сообщали, что «БМВ» Х6 Евгения Секретарева загорелся на Ленинградском шоссе. Больше всего пострадала задняя часть авто — багажник полностью выгорел. По данным «Базы», женщина облила бензином багажник автомобиля и подожгла».

Напомним, Land Cruiser Prado под управлением Дугиной взорвался в Подмосковье вечером 21 августа. Ответственность за подрыв автомобиля российской пропагандистки взяла российская партизанская организация «Национальная республиканская армия».