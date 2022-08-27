В оккупированном селе Запорожской области нашли повешенным назначенного россиянами «начальника» местной полиции

В неподконтрольной Украине Михайловке Запорожской области нашли повешенным назначенного российской стороной «начальника» местной полиции.
Об этом сообщили в Запорожской ОВА.
«Подтверждаем информацию о том, что в Михайловке найден повешенным Андрей Рыжков, называвший себя руководителем полиции в оккупированной Михайловке», - сообщили в ОВА журналистам Укрінформ.
Известно, что Рыжков когда-то был украинским пограничником. После ухода в отставку основал общественную организацию с патриотическим названием «Пограничники Михайловщины». Сам обратился к захватчикам и предложил себя в качестве «начальника полиции».