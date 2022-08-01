В США в ДТП погибла сотрудница американского посольства в Украине

В США в ходе аварии погибла Сара Джоан Лангенкомп. Она являлась сотрудницей американского посольства в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News .

По информации издания, Лангенкамп ехал на велосипеде, когда его сбил грузовик. Она была главой отдела по международным вопросам наркотиков и правоохранительной деятельности в посольстве США в Украине.

При этом в полиции отмечают, что ДТП произошло в четверг, 25 августа. Водитель грузовика Volvo и Лангенкомп двигались в одном направлении в момент столкновения.

Сотрудница американского посольства погибла на месте происшествия. В настоящее время продолжается расследование.