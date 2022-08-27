кремль распространяет фейк, что 90% жителей Донбасса и Луганщины хотят присоединения к россии

российская пропаганда распространяет фейк, что в состав России якобы желают войти в 92% населения временно захваченных территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны сообщил в Телеграмме в очередной подборке российских фейков на вечер 27 августа.

В частности, роспропаганда распространяла манипулятивное заявление первого заместителя главы администрации президента рф сергея кириенко.

«как показывают результаты социсследований… на Донбассе войти в состав России хотят 91-92% опрошенных, а в Херсонской и Запорожской областях – около 75-77%... решение примут жители этой земли, и Россия с уважением отнесется (к нему – ред. .)».

В свою очередь глава российского МИДа сергей лавров распространял дезинформацию, заявив, что россия «категорически отвергает навязываемый коллективным Западом неоколониальный «строй», предусматривающий расистское разделение мира на группу «исключительных», имеющих индульгенцию на любые действия, и другие. страны, которые обязаны… обслуживать его интересы».

А заместитель председателя делегации россии андрей белоусов на конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) заявил: «конференция стала заложником тех, кто… отравлял дискуссии своими… лживыми заявлениями по Украине, чем сделали все, чтобы не допустить конструктивной работы». В ЦПИ предупредили, что это манипуляция.