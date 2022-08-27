ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: ВСУ уничтожили возле Херсона склады и технику россиян, в том числе средства ПВО

Уже 186-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта, длина которой составляет 2450 километров.

Преступности.НЕТ ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 26 августа, можно прочитать по этой ссылке .

В этой новости мы будем следить за событиями 28 августа.

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00:50 Вооруженные силы Украины уничтожили у Херсона очередные склады с боеприпасами и военную технику российских оккупантов. Под удар также попали средства противовоздушной обороны путинских захватчиков.

Об этом вечером в субботу, 27 августа, рассказал экснардеп и военнослужащий Сергей Хлань.

«Фиксируем, что мосты на Херсонщине повреждены, оккупантам усложнена логистика», – отметил он.

По словам Хланя, оккупанты не планируют отступать из Херсонской области. Россияне продолжают стягивать в Крым тяжелую боевую технику.

«Но в то же время эксперты фиксируют, что российская армия уже испытывает трудности с оружием», - подчеркнул он.

00:40 В течение 27 августа с 10 утра до 10 вечера по приграничной Сумской области, со стороны России «прилетело» более 220 снарядов и мин, сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.

Под обстрелом находились территории: Хотинской, Миропольской, Белопольской, Краснопольской общин Сумского района; Зноб-Новгородской общины Шосткинского района; Новослободской общины Конотопского района.

В результате обстрела Новослободской общины ранены два человека — члены одной семьи, мина прилетела прямо в их дом. Также в селе повреждены частные дома и хозяйственные постройки. В частности, ранен скот.

Живицкий добавил, что из-за обстрела одного из сел Белопольского общества повреждена полностью вся инфраструктура населенного пункта. Сюда попало около 50 мин, произошли пожары в зданиях училища, школы, детского сада, почты. Повреждены частные дома. Пока детали уточняется. По его словам, пострадавших предварительно нет.